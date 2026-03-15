Caso sospetto di mucca pazza all’ospedale di Eboli | paziente ricoverato nel reparto di Medicina

Un paziente sospettato di essere affetto da “mucca pazza” è stato ricoverato nel reparto di Medicina di un ospedale di Eboli. La posizione del suo ricovero ha suscitato dubbi, dato che, secondo le fonti, non si tratta del reparto più appropriato per questa diagnosi. La situazione è stata resa nota senza ulteriori dettagli su eventuali approfondimenti o riscontri clinici.

Secondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, il malato dovrebbe invece essere seguito in Neurologia, reparto che tuttavia nell’ospedale di Eboli non sarebbe presente Un paziente affetto dalla cosiddetta “mucca pazza” sarebbe ricoverato all’ospedale di Eboli, ma nel reparto che – almeno sulla carta – non sarebbe quello più indicato per la sua patologia. La scoperta sarebbe avvenuta soltanto pochi giorni fa e, a quanto si apprende, quasi per caso. L’uomo - riporta il quotidiano La Città - si troverebbe attualmente nel reparto di Medicina, che però a breve dovrebbe essere interessato da lavori di ristrutturazione. Proprio il reparto destinato a diventare un cantiere, dunque, starebbe ospitando il paziente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Caso di ‘mucca pazza’ all’ospedale di Arezzo, l’Asl: “Non è legato al consumo di carne bovina’AREZZO – A seguito della diffusione di notizie in merito ad un ricovero all’ospedale di Arezzo per la malattia di Creutzfeldt-Jakob, comunemente... Mucca pazza, c’è un caso nell’Aretino ma non per consumo di carne(Adnkronos) – Una persona è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed è ricoverata all'ospedale di Arezzo. Una raccolta di contenuti su Caso sospetto Argomenti discussi: Mucche, a Principi di Porcia e Brugnera il primato regionale per il benessere animale. Roma, il caso del Mucca Pazza. «Le feste di compleanno disturbano il quartiere» Rischia il processo il legale rappresentante del localeL'accusa è di avere disturbato la quiete del quartiere, organizzando feste, soprattutto per bambini, considerate troppo rumorose da alcuni residenti. Adesso, la legale rappresentante ... ilmessaggero.it Confermato un caso di mucca pazza in ScoziaIl caso riguarda un capo di bestiame in una fattoria dell'Aberdeenshire. La notizia è stata riportata oggi dalla Bbc. Il responsabile dell'Economia Rurale per il governo scozzese, Fergus Ewing, ha ... quotidianosanita.it