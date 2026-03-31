Aorn San Pio nonna Maria è tornata a casa | i ringraziamenti dei familiari al reparto di Medicina d’Urgenza

I familiari di una paziente dell'AORN San Pio di Benevento hanno scritto una lettera di ringraziamento rivolta al reparto di Medicina d’Urgenza. La donna, chiamata nonna Maria, è tornata a casa dopo un periodo di degenza durato diversi giorni. La comunicazione è stata resa nota pochi giorni dopo il suo ritorno, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sulle condizioni cliniche.

Tempo di lettura: 2 minuti I familiari di una paziente dell’ AORN San Pio di Benevento hanno inviato una lettera di ringraziamento alla struttura ospedaliera per le cure prestate a nonna Maria che ieri ha fatto il suo ritorno a casa dopo un lungo e difficile periodo di degenza. “Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al reparto di Medicina d’Urgenza del San Pio di Benevento per le cure prestate a nonna Maria. Il nostro grazie va al primario dott. ssa Maria Gabriella Coppola ed a tutti i medici del reparto, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari che un mese fa hanno accolto, in terapia intensiva, nonna Maria in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aorn San Pio, nonna Maria è tornata a casa: i ringraziamenti dei familiari al reparto di Medicina d’Urgenza Articoli correlati Leggi anche: Aorn San Pio, elogi alla UOC Reumatologia AORN San Pio, elogi alla UOC Otorinolaringoiatria“Egregio Direttore Maria Morgante, sono stata ricoverata presso la UOC Otorinolaringoiatria magistralmente diretta dal dott.