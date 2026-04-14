Milano. «È la testimonianza reale della mia vita che voglio raccontare indicando una strada e confrontarmi con essa, attraverso la musica, dove sono io in ogni momento». È la confessione fatta da Arisa durante la presentazione del suo album di inediti “Foto mosse”, in uscita il 17 aprile, un progetto che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che la vede per la prima volta protagonista nella scrittura dei pezzi, raccogliendo e rielaborando le diverse sfumature del suo universo musicale ed emotivo. «Questo disco voleva essere incentrato sulla femminilità, familiare, degli amici, situazioni amorose come quelle di tutti, non solo mia – ha confidato – Ci credo, perché vedo la gente per strada che è molto più amorevole, familiare, dolcissima».🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Foto mosse” dal 17 aprile è il nuovo album di Arisa

Arisa torna dopo 5 anni con un nuovo album, in ‘Foto Mosse’ racconta la sua femminilitàSarebbe un errore dare per scontata Arisa dopo 18 anni di carriera o considerarla semplicemente una grande voce.

Il nuovo album di Madame è intitolato “Disincanto” e uscirà il 17 aprile«Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più...

Si chiama "Foto mosse" l’album di Arisa in uscita venerdì con release party all’Armani Prive #Milano #Arisa x.com

Arisa: “Il mio problema in amore L’istinto materno” Caption: Arisa condivide una riflessione profonda e onesta sulle dinamiche di coppia. Cosa succede quando una donna smette di essere compagna e diventa “madre” del proprio uomo La cantante spieg - facebook.com facebook