Il nuovo album di Madame è intitolato Disincanto e uscirà il 17 aprile

Il nuovo album di Madame, intitolato “Disincanto”, sarà disponibile dal 17 aprile. La cantante ha spiegato che ci sono voluti tre anni per completarlo, durante i quali si è isolata e ha messo da parte molte cose. Non ha fornito spiegazioni precise sui motivi di questa pausa prolungata né sui sentimenti che l’hanno accompagnata in questi tempi.

«Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. ho solo tante, tantissime domande. E un disco». Dopo tre anni di silenzio discografico, Madame è pronta a tornare in scena con il suo nuovo album, Disincanto. Il prossimo LP della cantautrice vicentina -il terzo, dopo Madame del 2021 e L’amore del 2023- uscirà venerdì 17 aprile, una data che «porta sfiga e mi piace», come aveva lei stessa preannunciato. Madame torna con “Disincanto”: nel disco, un possibile duetto con Tiziano Ferro. L’artista, al secolo Francesca Calearo, non ha ancora condiviso la tracklist del suo nuovo progetto musicale, ma il disco dovrebbe includere un duetto con Tiziano Ferro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

