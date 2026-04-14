Forza Italia si trova in una fase di cambiamenti interni, con il capogruppo alla Camera che ha deciso di lasciare l’incarico senza attendersi benefici. Questa decisione arriva in un momento di tensione tra diverse fazioni del partito, mentre si prepara l’elezione del nuovo rappresentante dei deputati, scelto tra i membri di altri schieramenti politici e indicato da un rappresentante di spicco del partito. La situazione riflette divisioni e confronti interni alla formazione politica.

Paolo Barelli lascia, con rancore e senza un premio di consolazione già in tasca. Stasera l’assemblea dei deputati azzurri eleggerà Enrico Costa: eletto con Azione, liberale doc, indicato da Gianni Letta come punto di caduta tra le due anime forziste. La vera partita, però, va ben oltre i confini di Montecitorio. Questa mossa certifica il ribaltone orchestrato dalla famiglia Berlusconi, che di fatto ha commissariato l’area vicina ad Antonio Tajani. E ora nel mirino di Arcore finisce il capodelegazione europeo, Fulvio Martusciello. Il passo indietro di Barelli è tutt’altro che indolore. Dopo un lungo vertice a Palazzo Chigi in tarda mattinata, il capogruppo uscente sbotta lanciando un dardo avvelenato contro i figli del Cavaliere: "Il mio non è un incarico a vita, morto un papa se ne fa un altro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Forza Italia senza pace. Il capogruppo Barelli lascia. Poi la stoccata ai Berlusconi

Stoccata di Barelli ai Berlusconi: cosa ha detto il capogruppo di Forza Italia alla CameraIntercettato dai cronisti all’uscita da Palazzo Chigi, Paolo Barelli – fedelissimo di Antonio Tajani da tempo sulla graticola – ha spiegato di...

Forza Italia, cambia il capogruppo alla Camera. Barelli ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno””Il mio non è un incarico a tempo indeterminato… Ho tanti impegni e funzioni da svolgere, sia in ambito politico che fuori”.

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

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Nel Parlamento ungherese entreranno solo 3 partiti. Ha vinto un alleato di Forza Italia, mentre all’opposizione ci sarà un partito alleato di Salvini e uno alleato col gruppo di Vannacci. La #sinistra alleata del #Pd con l’1,2% resta fuori. Il Pd festeggia come se av facebook

Beirut-Forza Italia. Tajani in Libano, cade la testa di Barelli (con polemica) x.com