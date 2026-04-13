Stoccata di Barelli ai Berlusconi | cosa ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera

Durante un breve incontro con i giornalisti, il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha spiegato di essere andato a Palazzo Chigi per questioni legate alla sanità, negando di aver rassegnato le dimissioni dalla sua posizione nel partito. È stato intercettato mentre usciva dalla sede del governo e ha precisato i motivi della visita. La sua presenza è stata notata dai cronisti, ma non ci sono state dichiarazioni ulteriori.

Intercettato dai cronisti all’uscita da Palazzo Chigi, Paolo Barelli – fedelissimo di Antonio Tajani da tempo sulla graticola – ha spiegato di essersi recato nella sede del governo per questioni riguardanti la sanità e non per rassegnare le dimissioni da capogruppo di Forza Italia alla Camera. Poi, quando gli è stato chiesto se a suo modo di vedere Marina e Pier Silvio Berlusconi stiano guidando bene FI, ha risposto: «Oddio, normalmente i partiti si guidano dall’interno, no? Loro hanno chiaramente un amore, un affetto scontato per il partito che è carne della loro carne, che è frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio si interessano delle cose che ha fatto».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stoccata di Barelli ai Berlusconi: cosa ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici... Leggi anche: Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza Italia