Forza Italia cambia il capogruppo alla Camera Barelli ai Berlusconi | I partiti si guidano dall’interno

Forza Italia ha deciso di cambiare il capogruppo alla Camera, nominando un nuovo rappresentante. Il rappresentante uscente ha spiegato che il suo ruolo non è a tempo indeterminato e ha aggiunto di avere altri impegni sia in ambito politico che fuori. Questa scelta si inserisce nella dinamica interna al partito, con il nuovo capogruppo che ha ricordato l'importanza di guidare i partiti dall’interno.

”Il mio non è un incarico a tempo indeterminato. Ho tanti impegni e funzioni da svolgere, sia in ambito politico che fuori”. Paolo Barelli è appena stato ricevuto a palazzo Chigi dove assicura di non aver incontrato la premier Giorgia Meloni. Domani sera si conoscerà il suo successore alla guida del gruppo azzurro alla Camera, ovvero Enrico Costa, indicato nel vertice fiume di Cologno Monzese venerdì scorso tra Antonio Tajani e la famiglia Berlusconi. L’intervista dell’esponente azzurro all’Adnkronos. Poco dopo questo colloquio con l’Adnkronos è arrivata, infatti, l’indiscrezione che martedì 14 aprile, alle 20, nella sala Colletti del palazzo dei Gruppi, in via degli uffici del vicario, si terrà l’assemblea dei deputati con all’ordine del giorno un solo punto: ‘l’elezione del presidente del gruppo’.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Forza Italia, cambia il capogruppo alla Camera. Barelli ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno” Barelli si dimette da capo gruppo di Forza Italia alla camera. La frecciata ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno”Roma, 13 aprile 2026 - Paolo Barelli si dimette da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno"Home > Politica > Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno" “Se la famiglia Berlusconi sta guidando...