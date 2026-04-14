Forza Italia piano Berlusconi per blindare Tajani nei territori

A Milano si è svolto un incontro tra alcuni esponenti di Forza Italia, tra cui Marina Berlusconi e il vicesegretario Alberto Cirio, per discutere delle strategie del partito nei territori. La riunione ha riguardato in particolare il supporto a Tajani e le modalità di rafforzamento della sua presenza a livello locale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Milano è stata oggi il teatro di un confronto decisivo per le sorti interne di Forza Italia, con Marina Berlusconi e il vicesegretario nazionale Alberto Cirio impegnati in una discussione diretta sulla gestione del partito. Il cuore del colloquio ha riguardato la necessità di blindare la coesione della formazione politica guidata da Antonio Tajani, con un particolare sulla conduzione dei prossimi appuntamenti congressuali a livello regionale. La strategia per la tenuta del gruppo Durante l'incon .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forza Italia, piano Berlusconi per blindare Tajani nei territori Forza Italia, Tajani arriva a Cologno Monzese per incontrare i BerlusconiIl vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato intorno alle 13 di oggi, venerdì 10 aprile, a Cologno... Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Argomenti più discussi: Il piano dei figli di Berlusconi pronti alla fine del sovranismo e aperti a nuove maggioranze; Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: Visione unitaria sul futuro; Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, Tajani incontra i Berlusconi: 'Fiducia rinnovata'.