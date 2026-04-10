Oggi, venerdì 10 aprile, il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia è arrivato a Cologno Monzese, presso gli uffici di Mediaset, intorno alle 13. È previsto un incontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. L’evento si inserisce nel calendario delle attività politiche del politico, che si svolge nella sede aziendale. La visita si svolge in un momento di attenzione mediatica sulla scena politica locale.

Il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato intorno alle 13 di oggi, venerdì 10 aprile, a Cologno Monzese, negli uffici di Mediaset dov’è in programma un incontro con Marina e Pier Silvio Berslusconi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, Tajani arriva a Cologno Monzese per incontrare i Berlusconi

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