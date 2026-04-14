Il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera ha dichiarato di aver provato emozione per il voto all’unanimità ricevuto dai colleghi, sottolineando di assumersi una grande responsabilità nel guidare il gruppo. Ha aggiunto che intende puntare sulla coesione e sulla competenza all’interno del partito, che porta nel simbolo il nome di un ex leader storico.

“ Mi sono emozionato perché ho avuto questo voto per acclamazione da parte dei colleghi ed è una grandissima responsabilità, quella di presiedere un gruppo che reca nel simbolo il nome Berlusconi. Il mio primo pensiero è andato a lui”: Così Enrico Costa, neo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intercettato da LaPresse all’uscita da Montecitorio, dove si è tenuta l’assemblea forzista. “ Spero di essere all’altezza. Punterò molto su coesione e competenza. Se sapremo fare un grande gioco di squadra, ci distingueremo nettamente”, ha spiegato, poi ha aggiunto: “ Non ho sentito la famiglia Berlusconi, ma ho sentito Tajani, che ringrazio per il suo lavoro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, il neo capogruppo alla Camera Costa: "Grandissima responsabilità, punterò su coesione e competenza"

Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla CameraRiunita a Montecitorio, l’assemblea dei deputati di Forza Italia ha eletto per acclamazione Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera.

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