Forza Italia Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera

L’assemblea dei deputati di un partito politico si è riunita a Montecitorio e ha eletto, all’unanimità, il nuovo capogruppo alla Camera. La scelta è avvenuta attraverso un’elezione per acclamazione, senza l’uso delle schede. La nomina riguarda un deputato già noto all’interno del partito, che ora assumerà il ruolo di rappresentante ufficiale alla Camera. La decisione è stata comunicata subito dopo la conclusione della riunione.

Riunita a Montecitorio, l’assemblea dei deputati di Forza Italia ha eletto per acclamazione Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera. Il passaggio di consegne con Paolo Barelli è stato accolto da un applauso dopo il vertice della scorsa settimana tra il leader forzista Antonio Tajani e i figli del fondatore Silvio Berlusconi, Marina e Piersilvio. La nomina fa tra l’altro seguito a quella di Stefania Craxi, che ha preso il posto di Maurizio Gasparri come capogruppo azzurra al Senato. Costa: “Il centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”. Il neo capogruppo di FI alla Camera, Enrico Costa, subito dopo essere stato eletto per...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla CameraChiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli. Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla CameraGraded, dalle filiere circolari alla serra smart: tre nuove startup innovative per rivoluzionare l’agricoltura in Campania Paolo Angelini si insedia...