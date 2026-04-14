Forza Italia Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera

Da lettera43.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia ha scelto Enrico Costa come nuovo capogruppo alla Camera, dopo che Paolo Barelli si è dimesso dall’incarico. La decisione è stata presa in seguito a un accordo interno tra i membri del partito, che hanno comunicato ufficialmente la nomina. La sostituzione avviene in un momento di rinnovamento all’interno del gruppo parlamentare.

Chiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli. A guidare i parlamentari azzurri a Montecitorio sarà Enrico Costa, mentre Barelli sarà viceministro ai Rapporti con il Parlamento, incarico ora ricoperto da Matilde Siracusano. L’effetto domino porterà quest’ultima ai Beni Culturali, dove siedeva l’attuale ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il nuovo incarico, poiché senza portafoglio, permetterà a Barelli di mantenere la presidenza di Federnuoto, cosa che non sarebbe stata possibile in caso di suo dirottamento al Mimit. Valentino Valentini, attuale viceministro del dicastero di via Veneto, resterà quindi al suo posto.🔗 Leggi su Lettera43.it

forza italia enrico costa nuovo capogruppo alla camera
© Lettera43.it - Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera

Forza Italia, Barelli dimesso da Capogruppo alla Camera, lui: “Domani sera assemblea, proporrò successore”, Costa in poleIn pole position per sostituire Barelli da capogruppo alla Camera c'è Enrico Costa.

Leggi anche: Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.