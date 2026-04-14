Forza Italia Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera

Forza Italia ha scelto Enrico Costa come nuovo capogruppo alla Camera, dopo che Paolo Barelli si è dimesso dall’incarico. La decisione è stata presa in seguito a un accordo interno tra i membri del partito, che hanno comunicato ufficialmente la nomina. La sostituzione avviene in un momento di rinnovamento all’interno del gruppo parlamentare.

Chiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli. A guidare i parlamentari azzurri a Montecitorio sarà Enrico Costa, mentre Barelli sarà viceministro ai Rapporti con il Parlamento, incarico ora ricoperto da Matilde Siracusano. L’effetto domino porterà quest’ultima ai Beni Culturali, dove siedeva l’attuale ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il nuovo incarico, poiché senza portafoglio, permetterà a Barelli di mantenere la presidenza di Federnuoto, cosa che non sarebbe stata possibile in caso di suo dirottamento al Mimit. Valentino Valentini, attuale viceministro del dicastero di via Veneto, resterà quindi al suo posto.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera Forza Italia, Barelli dimesso da Capogruppo alla Camera, lui: “Domani sera assemblea, proporrò successore”, Costa in poleIn pole position per sostituire Barelli da capogruppo alla Camera c'è Enrico Costa. Leggi anche: Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi Appuntamento alle ore 13 con i consiglieri regionali di Tridico Presidente e Forza Italia. Al centro del dibattito la discussa norma che aumenta i costi della politica calabrese - facebook.com facebook Forza Italia alla sfida dei numeri in provincia di Cuneo: “Metà dei sindaci tesserati con noi” x.com