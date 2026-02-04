Forza Italia Letizia Pace nominata commissario cittadino a Palma di Montechiaro

Forza Italia riorganizza la propria presenza a Palma di Montechiaro e sceglie Letizia Pace come nuovo commissario cittadino. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il partito, che punta a rafforzare la propria presenza nel territorio agrigentino.

La designazione formalizzata dai deputati Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo rientra nella strategia di rafforzamento del partito sul territorio e nel rilancio dell’azione politica locale Forza Italia riorganizza la propria presenza sul territorio agrigentino. A Palma di Montechiaro è stata nominata la nuova commissaria cittadina del partito: si tratta della dottoressa Letizia Pace. La nomina è stata formalizzata dal deputato Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia ad Agrigento, insieme alla deputata Margherita La Rocca Ruvolo. Una scelta che si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione locale del partito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Forza Italia Palma

Gerardo Giorgione è stato nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Benevento.

Benevento, Gerardo Giorgione è stato nominato Commissario Cittadino di Forza Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Forza Italia Palma

Argomenti discussi: Forza Italia chiama Calenda. Lui apre e attacca su Robinson: mai con chi invita i cocainomani; Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi; Duello Lega-Forza Italia, Tajani censura l’incontro Salvini-Robinson: Incompatibile con i nostri valori. Il leader del Carroccio: Io parlo con tutti.

Forza Italia, Letizia Pace nominata commissario cittadino a Palma di MontechiaroLa designazione formalizzata dai deputati Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo rientra nella strategia di rafforzamento del partito sul territorio e nel rilancio dell’azione politica locale ... agrigentonotizie.it

Forza Italia, Letizia Pace nuovo commissario cittadino di Palma di MontechiaroSarà mio impegno lavorare con dedizione, dialogo e spirito di servizio per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio ... grandangoloagrigento.it

Salemi: Forza Italia invita il sindaco ad aderire alla rottamazione delle imposte comunali #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook