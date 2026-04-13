Paolo Barelli si è dimesso dal ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Domani sera si terrà un'assemblea per decidere il suo successore, con Enrico Costa in prima posizione tra i candidati. Costa, 71 anni, è stato menzionato come possibile viceministro al Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto riportato da un quotidiano.

In pole position per sostituire Barelli da capogruppo alla Camera c'è Enrico Costa. Per il 71enne l'ipotesi è quella di un approdo come viceministro al Mimit, come anticipato dal Giornale d'Italia Paolo Barelli si è dimesso da Capogruppo alla Camera di Forza Italia. Il 71enne ha dichiarato ch.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, Barelli dimesso da Capogruppo alla Camera, lui: “Domani sera assemblea, proporrò successore”, Costa in pole

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