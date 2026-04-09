Forza Italia Costa in pole per capogruppo Camera | verso incontro Tajani-Marina Berlusconi

In casa Forza Italia si respira un’aria di attesa riguardo alla guida del gruppo alla Camera. Le voci di un possibile cambio alla testa del gruppo parlamentare si fanno sempre più insistenti tra i corridoi di Montecitorio. Tra le ipotesi in circolo, si parla di un incontro tra il presidente del partito e alcuni esponenti chiave, mentre tra i nomi che circolano spicca quello di un esponente proveniente dalla regione Lazio.

(Adnkronos) – C'è un clima di attesa in casa Forza Italia. Nelle ultime ore le voci di un avvicendamento al gruppo della Camera attualmente guidato da Paolo Barelli, fedelissimo di Antonio Tajani, sono sempre più insistenti nei corridoi di Montecitorio. In Transatlantico, dopo l'informativa di Giorgia Meloni in Aula sull'azione del governo, nei capannelli azzurri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Forza Italia, Barelli verso dimissioni da Capogruppo spinto da Tajani e Marina Berlusconi, in pole Costa, poi Pittalis e OrsiniLa questione dovrebbe essere affrontata nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi - che nel frattempo sta preparando la discesa...

Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.

Temi più discussi: Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo; Forza Italia, Barelli sottosegretario per liberare il posto a Costa; Cattaneo frena Previde Massara Forza Italia torni in coalizione; Tassa Ue sugli extraprofitti, Forza Italia si smarca subito: Misura non sia punitiva, costruirla insieme alle imprese.

Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina BerlusconiC’è un clima di attesa in casa Forza Italia. Nelle ultime ore le voci di un avvicendamento al gruppo della Camera attualmente guidato da Paolo Barelli, fedelissimo di Antonio Tajani, sono sempre più i ... notizie.it

Rottura in Forza Italia: Cosimi sfida Fazzone e lancia Futura – Gasparri sindacoIl segretario locale accusa il coordinatore regionale di atto di arroganza politica per aver tolto il simbolo alla sezione locale in favore della candidatura di Mariarosaria Rossi ... civonline.it

La Segretaria Comunale di Forza Italia Siena commenta l'elezione di Maurizio Gasparri alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato - facebook.com facebook

Secondo i giornali pure il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli, consuocero di Tajani lascerà il posto ma come Gasparri sarà premiato, in questo caso al governo. A sostituirlo pare sarà @Enrico__Costa che non è stato manco eletto con Forza Italia... x.com