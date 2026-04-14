Forza Italia | Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera Barelli verso il ruolo di viceministro
Enrico Costa è stato eletto nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, durante una riunione interna del gruppo a Palazzo Montecitorio. È l’unico candidato alla carica ed è stato approvato all’unanimità. Nel frattempo, Barelli si avvicina a un ruolo di viceministro. La nomina di Costa segna un cambio nella leadership del partito alla Camera.
ROMA – Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it
Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, il 56enne prende il posto di Paolo Barelli, 71enne verso il MimitA guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito.
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