Enrico Costa è stato eletto nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, durante una riunione interna del gruppo a Palazzo Montecitorio. È l’unico candidato alla carica ed è stato approvato all’unanimità. Nel frattempo, Barelli si avvicina a un ruolo di viceministro. La nomina di Costa segna un cambio nella leadership del partito alla Camera.

ROMA – Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Forza Italia: Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera. Barelli verso il ruolo di viceministro

Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, il 56enne prende il posto di Paolo Barelli, 71enne verso il MimitA guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito.

Chi è Enrico Costa, il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia: ex ministro, viceministro e vicesegretario di AzioneEcco chi è il successore di Barelli: ex ministro della per gli affari regionali, viceministro della Giustizia e vicesegretario di Azione Si chiama...