Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia il 56enne prende il posto di Paolo Barelli 71enne verso il Mimit

Enrico Costa è stato nominato nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, sostituendo Paolo Barelli. Costa, 56 anni, è stato scelto per rappresentare il gruppo azzurro in questa funzione. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un cambio alla guida dei parlamentari del partito alla Camera. Costa è visto come una figura equilibrata all’interno del partito.

A guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito. La sua nomina arriva dopo le dimissioni di Barelli, maturate – non senza qualche tensione – nel contesto di un più ampio piano di rinnovamento promosso dalla famiglia Berluscon.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, il 56enne prende il posto di Paolo Barelli, 71enne verso il Mimit Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai rapporti col ParlamentoIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.