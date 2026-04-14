Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia il 56enne prende il posto di Paolo Barelli 71enne verso il Mimit
Enrico Costa è stato nominato nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, sostituendo Paolo Barelli. Costa, 56 anni, è stato scelto per rappresentare il gruppo azzurro in questa funzione. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un cambio alla guida dei parlamentari del partito alla Camera. Costa è visto come una figura equilibrata all’interno del partito.
A guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito. La sua nomina arriva dopo le dimissioni di Barelli, maturate – non senza qualche tensione – nel contesto di un più ampio piano di rinnovamento promosso dalla famiglia Berluscon.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.
Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai rapporti col ParlamentoIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.