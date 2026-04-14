Forza Italia Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione Rumors sul futuro di Barelli

Enrico Costa è stato confermato come nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, ottenendo l’incarico senza opposizione. La nomina è diventata ufficiale dopo che si sono diffusi i primi segnali e voci di questa scelta. Intanto, circolano indiscrezioni sul futuro politico di Barelli, senza però conferme ufficiali. La decisione di Costa segna un passaggio importante nel quadro interno del partito.

Mancava soltanto l'ufficialità, ma ora è arrivata: Enrico Costa guiderà il contingente alla Camera di Forza Italia. L'ex calendiano è stato eletto per acclamazione dall'assemblea dei deputati di Forza Italia che si è tenuta a Montecitorio nella serata di oggi, martedì 14 aprile. L'elezione, come detto annunciatissima, è stata accolta da un lungo applauso dei deputati azzurri. Costa, dunque, al posto di Paolo Barelli, che aveva annunciato l'addio con una dura polemica contro la famiglia Berlusconi. Per Barelli, fedelissimo di Antonio Tajani, stando agli ultimi rumors potrebbe prospettarsi un incarico di governo: secondo le voci che circolano in Transatlantico potrebbe diventare viceministro dei Rapporti con il parlamento, incarico senza portafogli che consentirebbe al deputato laziale di conservare la presidenza di Federnuoto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Forza Italia, Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione. Rumors sul futuro di Barelli Leggi anche: Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera: l’ex ministro eletto per acclamazione al posto di Barelli Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.