Enrico Costa è stato eletto nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati durante una riunione del gruppo a palazzo Montecitorio. La nomina è avvenuta per acclamazione, sostituendo Paolo Barelli, che si attende venga nominato viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Costa, già membro del partito, assume così un ruolo di rilievo all’interno della formazione politica.

Come annunciato, Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il deputato azzurro è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a palazzo Montecitorio come successore di Paolo Barelli, di cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. La sostituzione di Barelli, vicinissimo al leader del partito Antonio Tajani (i due sono consuoceri) fa parte della strategia di “rinnovamento” inaugurata da Marina e Pier Silvio Berlusconi, già passata per l’avvicendamento di Maurizio Gasparri con Stefania Craxi alla guida del gruppo al Senato. Costa, avvocato piemontese, è stato eletto alla Camera con...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera: l’ex ministro eletto per acclamazione al posto di Barelli

Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli(Adnkronos) – "Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani…".

Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.