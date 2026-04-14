Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera prende il posto di Barelli
Enrico Costa è stato scelto come nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostituendo Paolo Barelli. La nomina avviene in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo e si attende la conferma di Barelli come viceministro per i Rapporti con il Parlamento. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi di questa modifica.
Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Nei giorni scorsi c’è stato un avvicendamento anche al Senato, con Stefania Craxi che ha preso il posto di capogruppo, sostituendo Maurizio Gasparri, il quale a sua volta è diventato presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. «Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, il 56enne prende il posto di Paolo Barelli, 71enne verso il MimitA guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito.
Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.