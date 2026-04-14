Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera prende il posto di Barelli

Enrico Costa è stato scelto come nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostituendo Paolo Barelli. La nomina avviene in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo e si attende la conferma di Barelli come viceministro per i Rapporti con il Parlamento. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui motivi di questa modifica.

Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento. Nei giorni scorsi c’è stato un avvicendamento anche al Senato, con Stefania Craxi che ha preso il posto di capogruppo, sostituendo Maurizio Gasparri, il quale a sua volta è diventato presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. «Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto,...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Barelli Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia, il 56enne prende il posto di Paolo Barelli, 71enne verso il MimitA guidare i parlamentari azzurri alla Camera sarà dunque Costa, figura considerata “di equilibrio” all’interno del partito. Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.