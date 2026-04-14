Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

Enrico Costa è stato nominato nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostituendo Paolo Barelli. La nomina si inserisce in un processo di rinnovamento interno al partito, che segue quanto avvenuto al Senato con la nomina di Maurizio Gasparri. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un cambiamento di leadership all’interno del gruppo parlamentare.

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