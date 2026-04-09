Forza Italia si prepara a un cambio di leadership nella sua guida parlamentare. Barelli potrebbe dimettersi da Capogruppo, spinto da decisioni di alcuni esponenti del partito, tra cui Tajani e Marina Berlusconi. Tra i candidati alla successione ci sono Costa, Pittalis e Orsini. La questione sarà discussa nel prossimo incontro di vertice tra Tajani e Marina Berlusconi.

La questione dovrebbe essere affrontata nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi - che nel frattempo sta preparando la discesa in campo, come anticipato dal Giornale d'Italia - fissato per il 10 aprile a Milano All’interno di Forza Italia si apre una fase delicata e pot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, Barelli verso dimissioni da Capogruppo spinto da Tajani e Marina Berlusconi, in pole Costa, poi Pittalis e Orsini

Forza Italia, rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani, capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMORIl nodo della questione non è quando sarà l’incontro ma quali propositi e decisioni Tajani porterà al tavolo della presidente di Fininvest che ha in...

Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.

Temi più discussi: Forza Italia, il vertice Berlusconi-Tajani slitta. Firme contro Barelli; Barelli, le ore in bilico (e gli scongiuri) del capogruppo di Forza Italia alla Camera: Se temo di saltare? Non ho la palla di vetro; Ora firme contro Barelli. E Marina smentisce anche di vedere Tajani; Forza Italia è una pentola a pressione, potrebbe dimettersi anche Barelli.

Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territoriDomani a Milano l'atteso incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi: la mappa delle fibrillazioni dentro Forza Italia ... policymakermag.it

Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza ItaliaPaolo Barelli potrebbe lasciare il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Tutto sarà deciso nell'incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani ... virgilio.it

La Segretaria Comunale di Forza Italia Siena commenta l'elezione di Maurizio Gasparri alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato - facebook.com facebook

Secondo i giornali pure il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli, consuocero di Tajani lascerà il posto ma come Gasparri sarà premiato, in questo caso al governo. A sostituirlo pare sarà @Enrico__Costa che non è stato manco eletto con Forza Italia... x.com