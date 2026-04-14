Forza Italia Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli

Nella giornata di oggi, è stato annunciato il cambio al vertice del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Il nuovo capogruppo sarà il deputato che ha preso il posto di un collega uscente, con un passaggio che coinvolge anche il presidente del partito, in carica da tempo. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite una dichiarazione pubblica dei rappresentanti del partito.

(Adnkronos) – "Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani.". Enrico Costa prende la parola all'assemblea dei deputati azzurri che lo ha appena eletto nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Paolo Barelli, ricordando il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno", esordisce Costa che indica due parole d'ordine: coesione e competenza. Poi si sofferma sul metodo che adotterà d'ora in poi: "Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno". "Sono orgoglioso del lavoro...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera. Barelli: "Orgoglioso del lavoro fatto"AGI - Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di Forza Italia alla Camera.