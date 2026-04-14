Forza Italia Costa nuovo capogruppo alla Camera Barelli | Orgoglioso del lavoro fatto

Enrico Costa è stato scelto come nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ottenendo l’incarico per acclamazione. Durante il suo intervento, ha affermato che si confronterà con i deputati per prendere decisioni condivise, sottolineando l’intenzione di rispettare e valorizzare il percorso di ciascuno dei membri del gruppo. Barelli ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora.

AGI - Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno - ha spiegato nel suo intervento -. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti ". Barelli, "orgoglioso del lavoro fatto". Paolo Barelli, capogruppo uscente, commenta così: "Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto. Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera. Barelli: "Orgoglioso del lavoro fatto" Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai rapporti col ParlamentoIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.