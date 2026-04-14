Forza Italia Barelli lascia e attacca i Berlusconi | Partiti si guidano da dentro Oggi Costa capogruppo

Paolo Barelli ha annunciato le sue dimissioni da presidente dei deputati di Forza Italia, prevista per questa sera, in seguito alle richieste di rinnovamento avanzate dalla famiglia Berlusconi dopo il risultato negativo del referendum. La decisione arriva in un momento di tensione interna al partito, con Barelli che ha criticato pubblicamente la leadership di Berlusconi e ha sottolineato la necessità di un cambiamento interno alla formazione politica. Oggi il ruolo di capogruppo viene ricoperto da un altro esponente.

Paolo Barelli si dimetterà stasera da presidente dei deputati di Forza Italia in nome di quel ‘rinnovamento’ chiesto dalla famiglia Berlusconi dopo il ko referendario. Prima di lasciare spazio al collega Enrico Costa, che ne prenderà il posto alla Camera, e spostarsi magari nella squadra di governo (si ipotizza per lui un ruolo da sottosegretario), Barelli non nasconde il disappunto per come alla fine si è concretizzata l’operazione imposta da Cologno Monzese, che nel giro di un paio di settimane ha di fatto costretto il segretario Antonio Tajani a cambiare i capigruppo di Palazzo Madama e Montecitorio. Il presidente della Federnuoto parla...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Forza Italia, Barelli lascia e attacca i Berlusconi: “Partiti si guidano da dentro”. Oggi Costa capogruppo Forza Italia, resa dei conti: Barelli si dimette da capogruppo e attacca i Berlusconi. “I partiti si guidano da dentro”ROMA – Dimissioni e sfogo di Paolo Barelli: che ha dovuto lasciare l’incarico da capogruppo di FI alla Camera. Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici...