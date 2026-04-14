Forza Italia Barelli cede a Costa la carica di capogruppo alla Camera Ma si consolerà con una poltrona di sottogoverno Se tutti gli incastri andranno a buon fine

Nell’ambito politico, si registra un cambio di leadership alla Camera tra i membri di Forza Italia. Il deputato Barelli ha consegnato la carica di capogruppo a Costa, mantenendo però un ruolo nel governo attraverso una posizione di sottogoverno, a condizione che gli accordi siano confermati. La sua ultima dichiarazione pubblica come capogruppo è stata una manifestazione di sostegno a una leader di partito, lodandone le qualità di coerenza e determinazione.

Il suo ultimo atto ufficiale da capogruppo dei deputati azzurri è stata la “piena solidarietà” espressa a Giorgia Meloni “che ha dimostrato coerenza, equilibrio e determinazione nella difesa dell’interesse nazionale”. Poi Paolo Barelli ha dovuto, obtorto collo, lasciare lo scettro all’antagonista Enrico Costa. L’avvicendamento, deciso lo scorso week end da Pier Silvio e Marina Berlusconi con il consuocero (di Barelli) Antonio Tajani, si è consumato materialmente ieri sera nella sala Colletti del palazzo dei Gruppi, dove i deputati azzurri hanno votato. Ma solo il nuovo presidente dei deputati. L’altra partita, quella dei “vice” di Costa, a cominciare dal vicario, è stata rimandata.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Forza Italia, Barelli cede a Costa la carica di capogruppo alla Camera. Ma si “consolerà” con una poltrona di sottogoverno. Se tutti gli incastri andranno a buon fine Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli(Adnkronos) – "Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani…". Leggi anche: Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera: l’ex ministro eletto per acclamazione al posto di Barelli