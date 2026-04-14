Il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati si trova di fronte a un cambiamento, con il presidente uscente che ha annunciato le proprie dimissioni. La decisione di Paolo Barelli di lasciare la guida del gruppo apre una fase di ricerca per individuare un nuovo referente. La notizia arriva in un momento di attesa per le prossime mosse politiche del partito, che dovranno individuare un successore alla guida del gruppo parlamentare.

Il comando del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati sta per cambiare volto, con Paolo Barelli che ha comunicato la volontà di lasciare la presidenza della sigla azzurra a Montecitorio. La decisione arriva in un momento di rimpasto interno, subito dopo il passaggio di consegne tra Gasparri e Craxi avvenuto al Senato, e porterà i deputati del partito a riunirsi nella giornata di mercoledì per determinare chi assumerà il ruolo di capogruppo. L'addio di Barelli e l'imminente successione a Mo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia alla Camera: Barelli si dimette, caccia al nuovo leader

Barelli si dimette da capogruppo di Forza Italia alla CameraPaolo Barelli lascia l’incarico di presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Barelli si dimette da capo gruppo di Forza Italia alla camera. La frecciata ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno”Roma, 13 aprile 2026 - Paolo Barelli si dimette da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

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Nel Parlamento ungherese entreranno solo 3 partiti. Ha vinto un alleato di Forza Italia, mentre all’opposizione ci sarà un partito alleato di Salvini e uno alleato col gruppo di Vannacci. La #sinistra alleata del #Pd con l’1,2% resta fuori. Il Pd festeggia come se av - facebook.com facebook

PAOLO BARELLI: LASCIO IL MIO RUOLO DA CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA- LA STOCCATA AI BERLUSCONI x.com