Barelli si dimette da capogruppo di Forza Italia alla Camera

Paolo Barelli ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il ruolo di presidente del gruppo parlamentare del partito. La sua uscita da questa posizione avviene in un momento di cambiamenti all’interno del partito e del gruppo parlamentare. Non sono state fornite altre motivazioni ufficiali riguardo alla scelta di lasciare l’incarico.

Paolo Barelli lascia l’incarico di presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Lo ha reso noto lo stesso esponente azzurro, spiegando di aver convocato l’assemblea del gruppo parlamentare forzista a Montecitorio per la serata di martedì 14 aprile: «In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni ». Proprio oggi Barelli si era recato a Palazzo Chigi, ufficialmente per incontrare alcuni funzionari e discutere di provvedimenti legati alla sanità, smentendo con i cronisti all’esterno della sede del governo l’ipotesi di dimissioni.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Barelli si dimette da capogruppo di Forza Italia alla Camera Stoccata di Barelli ai Berlusconi: cosa ha detto il capogruppo di Forza Italia alla CameraIntercettato dai cronisti all’uscita da Palazzo Chigi, Paolo Barelli – fedelissimo di Antonio Tajani da tempo sulla graticola – ha spiegato di... Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici...