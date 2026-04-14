Forti polemiche tra Lega e Pd sul Remigration Summit E la Regione non discute il documento delle opposizioni

Il consiglio regionale della Lombardia non ha deciso di discutere la mozione presentata dalle opposizioni, che chiedeva al governatore di non partecipare al Remigration Summit previsto per il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. La polemica tra Lega e Partito Democratico si è accesa a causa di questa decisione, mentre la Regione ha scelto di non affrontare il documento delle opposizioni durante la riunione.