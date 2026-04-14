Forti polemiche tra Lega e Pd sul Remigration Summit E la Regione non discute il documento delle opposizioni
Il consiglio regionale della Lombardia non ha deciso di discutere la mozione presentata dalle opposizioni, che chiedeva al governatore di non partecipare al Remigration Summit previsto per il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. La polemica tra Lega e Partito Democratico si è accesa a causa di questa decisione, mentre la Regione ha scelto di non affrontare il documento delle opposizioni durante la riunione.
Il consiglio regionale della Lombardia non discute la mozione delle opposizioni con cui si chiedeva al governatore Attilio Fontana di non prendere parte al Remigration Summit organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei per sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano.L'aula ha infatti respinto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Duello Lega-Forza Italia sul Remigration Summit del 18 aprile, Fi: iniziativa razzista, noi contro. Carroccio: facciano cadere governo alloraMilano, 9 aprile 2026 – Sul “Remigration summit” in programma sabato 18 aprile in piazza Duomo il clima si sta facendo sempre più incandescente.