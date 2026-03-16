Il 28 e 29 marzo si svolge a Lucca la nona edizione di Lucca Collezionando, il festival dedicato al vintage, al fumetto e al collezionismo. Più di 170 espositori partecipano all’evento che si tiene al Polo Fiere della città. Sono confermati oltre 100 ospiti e sono previsti 26 incontri durante il weekend. L’evento offre uno spazio dedicato alla condivisione di passioni tra appassionati e visitatori.

Un weekend per rallentare, ritrovare le proprie passioni e condividerle con chi le ama quanto noi. Torna sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere della città Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al mondo del collezionismo, giunto alla sua nona edizione. Due giorni per incontrarsi, scoprire, collezionare e vivere insieme le atmosfere della cultura pop che ha attraversato generazioni. La manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e allo slow entertainment – organizzata da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca – è un ideale viaggio nel tempo che unisce le generazioni, tra... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il 28 e 29 marzo torna Lucca Collezionando: più di 100 ospiti già confermati, 26 incontri, oltre 170 espositori

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