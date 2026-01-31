Nicolò Zaniolo torna protagonista in questa stagione. Dopo aver segnato cinque gol, il classe ’99 si è dimostrato cresciuto anche mentalmente. L’Udinese ha deciso di riscattarlo, e ora due grandi squadre di Serie A sono pronte a sfidarsi per portarlo in rosa. Il Milan potrebbe tornare all’attacco, ma non è l’unica a mostrarsi interessata. Zaniolo si conferma una delle sorprese più positive di questa annata, un talento che potrebbe fare molto comodo anche alla Nazionale.

Il classe '99 ha segnato 5 gol in stagione e sembra cresciuto anche mentalmente: il Milan può tornare su di lui ma non è da solo Nicolò Zaniolo è stato senza dubbio una della sorprese più piacevoli per il campionato di Serie A, considerando che il nostro paese ha ritrovato un talento che poteva essere importantissimo per la nostra Nazionale. E vista la stagione che sta conducendo all'Udinese, la possibilità di rientrare nelle chiamate di Gattuso per la doppia (si spera) sfida che deciderà le sorti dell'Italia allo spareggio per andare al Mondiale c'è assolutamente. Zaniolo ora è ai box per un infortunio che lo ha costretto a una piccola operazione ma è già sulla via del recupero.

Zaniolo brilla, l'Udinese lo riscatta e due big di Serie A sono pronte a sfidarsi: annuncio UFFICIALE

