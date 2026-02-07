Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti. Ora si chiede quanto abbia guadagnato con questa vittoria, ma bisogna stare attenti: i premi sono elevati, sì, ma anche le tasse. La medaglia d’oro le porta in tasca una cifra importante, anche se il netto potrebbe essere ben diverso da quello che si aspetta.

Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d’oro sui 3000 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ha sovvertito qualsiasi pronostico della vigilia, considerando i risultati sottotono conseguiti negli ultimi due mesi, e ha fatto saltare il banco sul ghiaccio del capoluogo lombardo. La laziale si è laureata Campionessa Olimpica nel giorno del suo 35mo compleanno, regalandosi la soddisfazione più bella della sua gloriosa carriera e rimpinguando un palmares già stellare. Ai Giochi di Pechino 2022 si mise al collo l’argento in questa specialità e il bronzo nella mass start, lo scorso anno si laureò Campionessa del Mondo sui 5000 metri ad Hamar, oggi la memorabile apoteosi di fronte al proprio pubblico e prendendo il braccio il figlio Tommaso dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasse

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

