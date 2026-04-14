Forlì il debutto di Maria Federica Billi | tra realtà e surrealtà

Venerdì 17 aprile alle 17, il Laboratorio Aperto di Forlì in via Caterina Sforza 45 sarà il luogo della presentazione del primo libro di Maria Federica Billi. L'evento segna l'esordio dell'autrice nel campo editoriale e prevede un incontro pubblico dedicato alla sua opera. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere da vicino il suo lavoro e approfondire il suo percorso creativo.

Venerdì 17 aprile alle ore 17, il Laboratorio Aperto di Forlì, situato in via Caterina Sforza 45, ospiterà la presentazione del debutto letterario di Maria Federica Billi. La ventiduenna autrice presenterà il suo primo volume, intitolato Umberto Cobalto: una storia dopo l’altra, uscito proprio nel corso di questo mese di aprile sotto l’egida della casa editrice Scatole Parlanti di Viterbo, realtà specializzata nel dare voce a produzioni giovanili e sperimentali. Dalle aule del Morgagni alla narrazione della diversità. Il percorso che ha portato la giovane scrittrice di Predappio a pubblicare la propria opera affonda le radici nel rigore accademico del Liceo Classico G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, il debutto di Maria Federica Billi: tra realtà e surrealtà Dalle aule del Morgagni alla pubblicazione: il sogno letterario di Maria Federica Billi diventa realtà e presenta il primo libroVenerdì 17 aprile alle 17 si terrà la presentazione del primo libro della ventiduenne Maria Federica Billi al Laboratorio Aperto di Forlì, in via... Per Federica Garancini il debutto letterario è una "Felicità fuori programma"Si tratta di una commedia romantica, del genere “Chicklit Romance”: “La trama - racconta proprio l'autrice - si sviluppa tra Milano, la Valtellina e...