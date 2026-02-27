Per Federica Garancini il debutto letterario è una Felicità fuori programma

Federica Garancini, giornalista e scrittrice originaria di Sondrio, ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Felicità fuori programma” con la casa editrice Pav Edizioni. Dopo aver lavorato come giornalista per alcune testate locali, ha deciso di trasformare il suo debutto letterario in una realtà. Il libro, che rimane nel cassetto da tempo, ora è disponibile al pubblico.

Si tratta di una commedia romantica, del genere “Chicklit Romance”: “La trama - racconta proprio l'autrice - si sviluppa tra Milano, la Valtellina e il Nord della Spagna. La protagonista, Nina, è una studentessa universitaria fuori corso di 28 anni e proviene da una famiglia un pò ”scombinata" che le mette i bastoni tra le ruote. Nina ha una gemella, Elisabetta, stella nascente del mondo dei social, che sta organizzando il suo matrimonio. Ed è proprio durante l'organizzazione del matrimonio di Elisabetta che Nina entra in contatto con il suo ex, Santiago, con cui ha avuto una storia travagliata, ed è costretta a fare i conti con il proprio passato e a mettersi alla prova". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

