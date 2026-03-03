Esposizione personale Segnali di bellezza | la pittura di Mario Guarino

È stata inaugurata la mostra personale di Mario Guarino intitolata “Segnali di Bellezza”. L’esposizione presenta opere dell’artista che spaziano tra temi cortesi, rappresentazioni della natura e elementi di incanto. Tra le opere in mostra si trova anche un coro femminile futura. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile nelle prossime settimane.

Apertura della personale dell'artista Mario Guarino,"Segnali di Bellezza", tra temi cortesi, natura e incanto coro femminile futura. Inaugurazione: 7 marzo alle ore 17.30. Un'Esposizione Artistica che apre le porte alla Festa della Donna, nel segno della bellezza femminile e della narrazione.