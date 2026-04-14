A Fordongianus, all’interno della Casa Aragonese, si stanno avviando i lavori per allestire un polo museale dedicato al patrimonio archeologico del Barigadu. La struttura ospiterà una mostra permanente di reperti storici, con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali della zona. La trasformazione della sede rappresenta un passo importante per la conservazione e la fruizione del patrimonio locale.

Un nuovo capitolo per il patrimonio archeologico del Barigadu si prepara tra le mura della Casa Aragonese a Fordongianus, dove l’esposizione di reperti storici sta per diventare una realtà. L’annuncio è giunto durante la sesta edizione della manifestazione Mestieri, Passioni e Sapori a.Forum, con particolare riferimento al convegno incentrato sulle forme del nutrire, la cultura e la costruzione di comunità attraverso la memoria e i saperi locali. Durante il dibattito che ha affrontato il legame tra cibo, territorio ed esperienze tramandate, Maura Vargiu, rappresentante della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ha rivelato i piani per la trasformazione del sito in un polo museale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fordongianus: la Casa Aragonese si trasforma in un polo museale

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