Firenze la Stamperia Braille compie un secolo | in arrivo il polo museale La fabbrica dell’uguaglianza

La Stamperia Braille di Firenze compie cento anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all’impegno di un ente pubblico che ha mantenuto aperta la struttura fin dalla sua creazione nel 1926. La stampa di testi in braille ha permesso a molte persone non vedenti di accedere all’istruzione e all'informazione. Per celebrare questa ricorrenza, si prepara l’apertura di un nuovo polo museale chiamato “La fabbrica dell’uguaglianza”, che sarà inaugurato prossimamente.

FIRENZE – Nel mese di maggio ricorrerà il traguardo dei cento anni di attività della Stamperia Braille di Firenze, istituita nel 1926 e a oggi l’unica struttura del suo genere in Italia a gestione totalmente pubblica. Per celebrare il secolo di storia, l’ente ha delineato un programma istituzionale che prevede un forte rinnovamento strutturale e un calendario di iniziative culturali. Il fulcro del progetto di rilancio, sostenuto da uno stanziamento regionale di 700 mila euro, è la realizzazione del nuovo polo museale interattivo denominato “La fabbrica dell’uguaglianza”. I lavori di cantierizzazione prenderanno il via all’inizio di marzo, con l’obiettivo di completare l’opera entro il mese di dicembre di quest’anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

