Oggi, 14 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata si concentra su un episodio in cui Zehra scambia il passeggino di Halit Can, creando una situazione di forte tensione tra i personaggi. I telespettatori sono invitati a seguire gli sviluppi della trama per scoprire come si evolveranno gli eventi.

Va in onda oggi, martedì 14 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che mentre si stava occupando del fratellino Zehra ha deciso, senza comunicarlo a Yildiz, di portarlo fuori. La Argun farà una passeggiata con il piccolo Halit Can e finirà per scambiare in modo accidentale il passeggino del fratello con quello di un'altra bambina. Dopo essersi accorta dello scambio la tensione sarà alle stelle, fortunatamente però la situazione si risolverà in fretta e Zehra riporterà Halit Can sano e salvo a casa. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra, con la complicità di Aysel, deciderà di non raccontare nulla a Yildiz dello scambio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 14 aprile 2026: Zehra scambia il passeggino di Halit Can, tensione alle stelle

Forbidden fruit, spoiler 14 marzo 2026: tensione tra Halit e Sahika, Leyla respinge KayaVa in onda domani, sabato 14 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

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«Zehra si distrae un attimo e scambia il passeggino di Halit Can con quello di un’altra bambina. » Succede tutto in un attimo durante una giornata che avrebbe dovuto essere tranquilla: Zehra, presa dai suoi pensieri e forse un po’ troppo sicura di sé, porta il fra - facebook.com facebook