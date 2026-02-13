Forbidden Fruit anticipazioni 14 febbraio | Halit si arrabbia di nuovo con Zehra

Il personaggio di Halit si arrabbia di nuovo con Zehra a causa del libro che la ragazza ha scritto, perché scopre che lei ha nascosto alcuni dettagli importanti. La lite tra i due si intensifica, portando a un confronto acceso nel soggiorno di casa. Zehra cerca di spiegarsi, ma l’ira di Halit sembra impossibile da calmare. La tensione cresce mentre i due si scambiano parole dure davanti ad altri membri della famiglia.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 I dissapori tra Halit e Zehra per il libro della ragazza non finiscono; anzi, i due finiranno per discutere di nuovo riguardo il libro. È quello che vedremo nell' episodio di sabato 14 febbraio della dizi Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. La serie è giunta alla terza stagione, che al momento vede Yildiz incinta ed Ender scomparsa dopo essere stata spinta in mare da una persona misteriosa. La donna in realtà è viva, ma la sua famiglia non lo sa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 14 febbraio: Halit si arrabbia di nuovo con Zehra Forbidden Fruit, anticipazioni 2 febbraio: Halit vuole ancora il divorzio, Zehra decide di sposare Caner Domani su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati molti spettatori. Forbidden Fruit, anticipazioni 8 dicembre: Kemal alle strette con Zehra e Halit, Alihan ha una nuova fidanzata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026; Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 febbraio; Anticipazioni Forbidden Fruit, 9-14 febbraio 2026: Zehra truffata per il suo libro? - fem. Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 20 febbraio 2026: conflitti tra Sahika e ZehraNuovi colpi di scena nelle puntate Forbidden fruit in onda dal 14 al 20 febbraio. Trame complete della soap turca di Canale 5. superguidatv.it Forbidden Fruit, anticipazioni 14 febbraio: Halit si arrabbia di nuovo con ZehraScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it «Sahika esplode contro Zehra per essere presente alla festa di Yildiz...». Inizia così un nuovo, avvincente capitolo di "Forbidden Fruit", la serie turca che appassiona il pubblico di Canale 5 con intrighi e colpi di scena . Le tensioni nella villa continuano a cres - facebook.com facebook