Forbidden fruit anticipazioni turche | ?ahika si vendica uccidendo Nadir
Nel serial turco Forbidden Fruit, si prepara un nuovo colpo di scena. In alcune prossime puntate, il personaggio di Ahika Ekinci compirà una mossa che avrà conseguenze drammatiche per Nadir. La trama si arricchisce di tensione e colpi di scena, con eventi che cambieranno gli equilibri tra i protagonisti. I fan della serie potranno seguire le evoluzioni di questa vicenda, che si preannunciano particolarmente intense.
I colpi di scena sembra susseguirsi a un ritmo incalzante nel serial turco Forbidden fruit, e nelle prossime puntate i fans assisteranno a una mossa astuta di?ahika Ekinci, che porterà all’ uscita di scena tragica per Nadir. K?l?ç perderà la vita, proprio per mano della Ekinci. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit:?ahika resta sola. La storyline prenderà il via nel momento in cui?ahika – tornata in città su richiesta di Halit – si ritroverà senza più una casa in cui abitare. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni Forbidden fruit infatti, sapete già che Argun perderà tutto a seguito di un investimento sbagliato.🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden Fruit anticipazioni, Nadir si vendica di Halit? Cosa succede con YildizNelle nuove puntate di Forbidden Fruit abbiamo appena assistito all’arrivo di Nadir a Istanbul.
Leggi anche: Forbidden fruit, anticipazioni turche: Kaya scopre il piano di ?ahika e si infuria
Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit!
«Yildiz sta per crollare» . Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano un dramma straziante che coinvolge la protagonista, costretta a passare da un sogno di matrimonio alla fredda e dura realtà di una stazione di polizia. L'aria si fa tesa quando scopre - facebook.com facebook