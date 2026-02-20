Forbidden fruit anticipazioni turche | Kaya scopre il piano di ?ahika e si infuria

Kaya scopre che Ahika ha architettato un piano segreto e si infuria, causando una forte tensione nella famiglia. La rivelazione arriva quando Kaya trova prove concrete della manovra di sua sorella, che mirava a nascondere un dettaglio importante. La sua reazione è immediata e diventa un punto di svolta nella trama. I prossimi episodi mostrano il suo confronto diretto con Ahika, che cerca di giustificarsi, ma la rabbia di Kaya non si placa facilmente. La scena promette di scuotere gli spettatori.

Colpo di scena clamoroso nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Negli episodi presto in onda su Canale 5?ahika sarà costretta a fare i conti con l'ira di suo fratello Kaya. L'uomo – dopo aver scoperto i piani della ragazza – non esiterà ad affrontarla e tagliare i ponti con lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Forbidden fruit:?ahika costringe Ender a essere sua complice.?ahika dimostrerà di avere tutte le carte in regola per poter essere definita una vera dark lady, e nelle prossime puntate di Forbidden fruit porterà avanti un piano ingegnoso. Determinata ad accaparrarsi la Argun Holding, la Ekinci elaborerà un piano per eliminare sia Halit che Nadir K?l?ç.