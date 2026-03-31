Forbidden Fruit anticipazioni Nadir si vendica di Halit? Cosa succede con Yildiz

Nelle recenti puntate di Forbidden Fruit, Nadir si è presentato a Istanbul, rivelandosi come un nuovo avversario per Halit. Si tratta di una vecchia conoscenza che sembra voler vendicarsi di Halit. Nel frattempo, le trame si focalizzano anche sulla relazione tra Yildiz e altri personaggi, creando nuovi intrecci nella narrazione.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit abbiamo appena assistito all’ arrivo di Nadir a Istanbul. Quest’ultimo è il nuovo nemico di Halit, nonché sua vecchia conoscenza. Nel dettaglio, è il suo ex socio, che intende vendicarsi dopo aver trascorso diverso tempo in prigione. Lo vedremo avvicinarsi a Yildiz, la quale è appena tornata sui suoi passi dopo l’uscita di scena di Sahika. Ma vediamo insieme cosa accade, visto che Nadir non ha intenzione di agire contro Halit solo dal punto di vista lavorativo. Forbidden Fruit anticipazioni turche: Nadir vuole vendicarsi e usa Yildiz. Nadir si allea con Ender, dopo essere tornato a Istanbul. Così la Celebi delude sia Halit che Yildiz. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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