Forbici rime e sorrisi | Avellino saluta Martino Pascale

Oggi nel centro storico di Avellino si respira un’atmosfera diversa, segnata dalla scomparsa di Martino Pascale, noto barbiere di via Trinità. Figura molto conosciuta e apprezzata nella comunità, Pascale ha dedicato molti anni della sua vita al mestiere, instaurando rapporti di amicizia e stima con i clienti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra le persone che quotidianamente lo incontravano e condividevano con lui momenti di lavoro e di conversazione.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un silenzio diverso oggi nel centro storico di Avellino. È quello lasciato da Martino Pascale, il barbiere di via Trinità, figura autentica e profondamente radicata nel tessuto cittadino, scomparso dopo una vita trascorsa tra lavoro, passione e umanità. La sua bottega era molto più di un semplice esercizio commerciale. Era un luogo d’incontro, un piccolo teatro quotidiano dove, tra una rasatura e un taglio di capelli, prendevano vita racconti, battute, versi improvvisati. Martino non si limitava a lavorare: intratteneva, coinvolgeva, faceva sentire ogni cliente parte di qualcosa. Il suo percorso iniziò negli anni sessanta, quando da ragazzo imparò il mestiere con dedizione e sacrificio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forbici, rime e sorrisi: Avellino saluta Martino Pascale Unicusano Avellino Basket: sorrisi ed uova pasquali a Borgo FerroviaTempo di lettura: < 1 minutoL’Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le... L'Unicusano Avellino Basket porta sorrisi e uova pasquali a Borgo FerroviaL’Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le realtà sociali e le giovani... “Per le mie critiche si arrabbiano quasi tutti. Costanzo è stato il più cattivo, Malgioglio mi ha divertito. De Martino non è da Sanremo, il vero presentatore sarà il sottosegretario Mazzi" - facebook.com facebook