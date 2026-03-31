L' Unicusano Avellino Basket porta sorrisi e uova pasquali a Borgo Ferrovia

L’Unicusano Avellino Basket ha organizzato un'iniziativa nel quartiere di Borgo Ferrovia, portando uova pasquali e momenti di allegria ai bambini e alle famiglie locali. L’evento si inserisce nelle attività promosse dalla società per promuovere la vicinanza con la comunità e coinvolgere le giovani generazioni attraverso iniziative di carattere sociale e ricreativo.

L’Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le realtà sociali e le giovani generazioni della città. Questa mattina una delegazione biancoverde rappresentata da Alessandro Grande, Mikk Jurkatamm ed Andrea Zerini, su invito dell’Associazione ‘Nui Ra Ferrovia’, ha fatto visita all’Istituto Comprensivo Statale S.Tommaso F.Tedesco Secondaria Primo Grado Borgo Ferrovia. Un momento di grande partecipazione e condivisione, con gli atleti che hanno distribuito uova pasquali agli alunni dell’Istituto, regalando sorrisi ed emozioni in un clima di festa e vicinanza. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - L'Unicusano Avellino Basket porta sorrisi e uova pasquali a Borgo Ferrovia Articoli correlati Unicusano Avellino Basket: sorrisi ed uova pasquali a Borgo FerroviaTempo di lettura: < 1 minutoL’Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le... L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento L'Unicusano Avellino Basket pronto alla sfida contro l'Unieuro Forlì; Unicusano Avellino Basket – Sella Cento 98-94: punto a punto fino alla fine, la Benedetto lotta ma gli irpini la spuntano al doppio overtime; L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata Avellino; Unicusano Avellino Basket, stop anche al PalaDozza: la Fortitudo Bologna non fa sconti. Al PalaDozza l’Unicusano Avellino Basket va ko: vittoria per la capolista FortitudoAl PalaDozza di Bologna l’ Unicusano Avellino Basket ha affrontato una Flats Service Fortitudo Bologna determinata a capitalizzare il successo ottenuto nell’infrasettimanale contro Pesaro e sfruttare ... irpinianews.it "Siamo amareggiati per la sconfitta, ma non facciamo drammi. Sapevamo che giocare a Bologna non sarebbe stato facile. Ora testa alla sfida contro Cremona". Così il coach dell'Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, nel post gara dopo la sconfitta facebook