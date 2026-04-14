Fontecchio | Milan o Inter in NBA Europe? Ecco da chi andrei a giocare…

Simone Fontecchio, cestista italiano e giocatore degli Miami Heat, ha parlato recentemente del possibile coinvolgimento di squadre come il Milan e l’Inter in NBA Europe. Durante un’intervista, ha condiviso le sue opinioni su questa ipotesi e ha spiegato da quale squadra avrebbe preferito giocare, senza fare riferimenti a motivazioni o dettagli personali. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle sue preferenze e sulla situazione attuale delle squadre coinvolte.

Simone Fontecchio, cestista italiano ed ala dei Miami Heat, è stato intervistato dai microfoni di 'Mundo Deportivo' al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti che riguarderebbero anche il Milan. Il classe '95 ha voluto parlare della possibilità di giocare nel Milan o nell'Inter in una possibile NBA Europe, per poi spostarsi a parlare della Lega in sé. Ecco, di seguito, le sue parole: Dove andrebbe a giocare tra Milan ed Inter? "Se esistessero Milan ed Inter in NBA Europe per chi giocherei? L'Inter è la squadra che tifo, quindi forse direi Inter, ma spero che la mia carriera continua in NBA. E' questo il mio obiettivo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fontecchio: “Milan o Inter in NBA Europe? Ecco da chi andrei a giocare…” Leggi anche: Il progetto NBA Europe cresce ed avanza, anche Milan e Inter direttamente coinvolte: ecco come e perché NBA Europe, Milan e Inter nuove franchigie? Il CEO dell’Eurolega Chus Bueno ha svelato tutta la verità! Ecco che cosa succederàKane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi...