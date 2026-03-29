NBA Europe Milan e Inter nuove franchigie? Il CEO dell’Eurolega Chus Bueno ha svelato tutta la verità! Ecco che cosa succederà

Il CEO dell’Eurolega ha dichiarato che non ci sono piani ufficiali per creare nuove franchigie NBA Europe o per coinvolgere squadre italiane come Milan e Inter in questo progetto. Ha spiegato che attualmente non ci sono accordi o decisioni prese riguardo a una espansione europea della lega nordamericana. Le parole si sono concentrate sulla mancanza di novità concrete in merito a questa ipotesi.

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