Il progetto NBA Europe cresce ed avanza anche Milan e Inter direttamente coinvolte | ecco come e perché

La NBA Europe prende forma e coinvolge direttamente anche Milan e Inter. Negli ultimi giorni, i contatti con i gruppi interessati si sono intensificati, preparando il terreno per l’arrivo del basket americano in Europa nel 2027. La strada verso questa grande novità sembra ormai tracciata.

Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter.

Mark Tatum: «Anche in Italia puntiamo a due franchigie per NBA Europe»Mark Tatum, Vice Commissioner della NBA, ha parlato a Sportico del progetto NBA Europe, che dovrebbe partire a ottobre 2027. «Se sei un tifoso, è difficile seguire ...

