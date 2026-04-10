Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la frattura

Emanuele Fiano sta valutando di lasciare il Partito Democratico, mentre il partito milanese ha deciso di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Questa scelta ha provocato tensioni all’interno del partito e ha portato a un aumento delle divergenze tra i membri. La decisione di interrompere i rapporti con la città israeliana ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e i detrattori del partito. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sulle relazioni internazionali e le alleanze politiche.

Emanuele Fiano potrebbe lasciare il PD dopo il no della sezione milanese al gemellaggio con Tel Aviv. Con un post sui social, ha sferrato un attacco durissimo al partito, accusato di “populismo e manicheismo” e di rendere impossibile il dialogo. In caso di addio, il Partito Democratico perderebbe una figura di rilievo, presente fin dalla fondazione. Emanuele Fiano potrebbe uscire dal PD Sono parole nette, amare e che sembrano preludere a una rottura insanabile quelle usate da Emanuele Fiano contro il PD, di cui è un esponente della prima ora. Al centro dello scontro, la decisione del Partito Democratico milanese di sostenere la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la frattura Emanuele Fiano vicino all’addio al Pd: ‘Folle cancellare gemellaggio con Tel Aviv’Lo sfogo del segretario di Sinistra per Israele arriva dopo il voto espresso dalla direzione metropolitana del Partito Democratico a Milano Emanuele... Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Temi più discussi: IL PATIBOLO ISRAELIANO. Un atto scellerato, però…; Libertà di stampa e democrazia, testimoni di ieri e di oggi; Forza nuova: Verini-Fiano (Pd), 'interrogazione a Lamorgese su fenomeni eversivi'; Il Premio Focherini viaggia da Gaza a Fossoli. Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la fratturaLa decisione del PD milanese di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv potrebbe significare la rottura tra Emanuele Fiano e il partito di Elly Schlein ... virgilio.it Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito cosìLa decisione dopo la proposta dei Dem milanesi di ritirare il gemellaggio con Tel Aviv: È un classico della semplificazione manichea, da una ... huffingtonpost.it Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un partito così" x.com “Un luogo non è mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati.” Antonio Tabucchi Valli di Comacchio - Emilia Romagna Photo IG: Emanuele Fiano - facebook.com facebook