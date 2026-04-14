Un esposto ha rivelato che i fondi destinati alla manutenzione dei murales, per un importo ufficiale di 75mila euro, venivano utilizzati anche per coprire in modo mascherato i costi della ruota panoramica installata alla Palla di Pomodoro nell’estate 2023. Secondo le accuse, i pagamenti ufficiali erano destinati a interventi di restauro e conservazione, ma in realtà parte delle somme venivano indirizzate al rimborso della ruota.

Ufficialmente si trattava di 75mila euro per la manutenzione dei murales ma dentro, secondo l’accusa, c’era anche un rimborso mascherato per la ruota panoramica installata alla Palla di Pomodoro nell’estate 2023. Agli originari 11 capi di imputazione se ne sono aggiunti 5 e il 12esimo riguarda la determina numero 1837 del 20 luglio 2023. L’oggetto ufficiale parla di lavori di allestimento e manutenzione in zona portuale per Pesaro Capitale della Cultura con un importo previsto di 75mila euro ma un pezzetto di quei fondi sarebbe stato dirottato altrove. Per gli inquirenti, infatti, quella cifra sarebbe stata "gonfiata" di almeno 5mila euro. Una somma che non avrebbe avuto nulla a che fare con i lavori sui murales o con l’allestimento urbano e la destinazione reale sarebbe stata la ruota panoramica installata a Pesaro nell’estate 2023.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi a Esposto che poi pagava quelli della ‘ruota’

Quelli che tagliuzzano i video che poi vediamo sui socialGli spezzoni di podcast, film e video lunghi che girano online sono quasi sempre opera di chi fa “clipping”, un'attività che sta diventando un lavoro...

Leggi anche: Gasperini: "Koop? Non è vero che quelli che alleno poi in giro fanno male. Io e Spalletti simili perché..."

Trading LIVE with One of the World's BEST Scalpers (PERFECT Sniper Entries)

Argomenti più discussi: Fondi a Esposto che poi pagava quelli della ‘ruota’; Pista ciclabile di via del Mare a Lanciano. Esposto a Regione e ministero; Secondo gli esperti, XRP potrebbe essere meno esposto alle minacce dei computer quantistici rispetto a bitcoin; Parco del Meisino, il progetto finisce alla Procura europea: indagine sull’uso dei fondi Pnrr.

Chiesa del cimitero maggiore di Osimo out: ci sono i fondi, ma non l’appalto - facebook.com facebook

Energia, la Francia segue Sánchez: raddoppiati i fondi per elettrificare case e trasporti x.com