Fondazione Lucianum selezionati i vincitori delle borse studio in memoria del giudice Franco Marra

Sabato 18 aprile alle 17 si terrà nell’auditorium don Mimmo Geraci la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria del giudice Franco Marra, riservate ai vincitori dell’edizione 2026. L’evento è organizzato dalla Fondazione Lucianum, che ha selezionato i destinatari delle borse. La manifestazione prevede la consegna ufficiale e il riconoscimento ai giovani selezionati, in una cornice dedicata alla memoria del giudice.

Ci siamo. L'auditorium don Mimmo Geraci ospiterà sabato 18 aprile, alle ore 17, la cerimonia di consegna ai vincitori dell'edizione 2026 delle borse di studio dedicate alla memoria del giudice Franco Marra.Sono quattro gli studenti delle scuole superiori cittadine selezionati, che intendono.🔗 Leggi su Reggiotoday.it "In memoria di Franco Marra", aperto il bando 2026 per 4 borse di studio: come partecipareLa seconda edizione dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lucianum, nel ricordo del magistrato reggino, è riservatà agli studenti delle scuole... Tre borse di studio per imparare l’inglese in memoria del maestro NestiSono state consegnate a tre studentesse della scuola media Melani le borse di studio donate dalla famiglia Nesti per un soggiorno-studio estivo in un...